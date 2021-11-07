الضفة: الاحتلال يصادق على تصنيف مؤسسات بـ "الإرهابية"

فلسطين المحتلة - الرأي

وقع ما يسمى بـ"قائد الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي، على قرار خاص من وزير الجيش "بيني غانتس" بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية أنها "إرهابية".

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن توقيع قائد الجيش بالضفة يسمح باعتقال أي من أعضائها ومن يتعاون معها وكذلك مداهمة مكاتبها ومصادرة معداتها باعتبار أنها "منظمات إرهابية".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن قائد الجيش بالضفة وقع على القرار بعد تقديم معلومات مستفيضة ومتنوعة وموثوقة تشير إلى أن هذه المؤسسات تابعة للجبهة الشعبية.

وقبل أسبوعين وقع "غانتس" على القرار بزعم أن تلك المؤسسات تعمل لصالح الجبهة الشعبية وتقوم بجمع الأموال لصالحها.