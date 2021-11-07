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تدريبات واسعة للاحتلال تشمل استدعاء قوات احتياط

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة عزمه إجراء سلسلة تدريبات عسكرية خلال الأسبوع الحالي بدعوى تحسين الجهوزية العملياتية والقدرة على استدعاء قوات الاحتياط ودمجها في وحداتها القتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ اليوم، بإجراء مناورة عسكرية سيتم في إطارها استدعاء جنود الاحتياط التابعين لتشكيلة "غاعش" العسكرية في القيادة الشمالية.

وأوضح أن المناورات تشمل استدعاء قوات احتياط عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية وسيكون على بعضهم الوصول إلى مواقع وحداتهم، وأضاف أن الغرض من التمرين هو فحص وتحسين جاهزية قوات الاحتياط، مع التركيز على عملية استدعائهم عند الضرورة.

وذكر أن التدريب سيستمر حتى مساء يوم غد، الإثنين، لافتا إلى أنه تقرر سابقا كجزء من البرنامج التدريبي للجيش الإسرائيلي لعام 2021.

وفي بيان منفصل، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأسبوع الجاري، ستُجرى مناورات عسكرية واسعة النطاق، تضم العديد من قوات الاحتياط في منطقة "راموت منشيه" ووادي عارة وفي عدة مراكز على طول الشريط الساحلي بالقرب من الخضيرة وقيسارية".

ولفت البيان كذلك إلى أن التدريبات مخطط لها مسبقًا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021.

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