الاحتلال يفرج عن الشيخ موسى عودة بشروط

الداخل المحتل-الرأي:

أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الشيخ موسى عودة، بعد تحقيق دام خمس ساعات بحجة “التحريض”، بشرط الحبس المنزلي مدّة يومين، وكفالة طرف ثالث.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال وطواقم البلدية، صباح اليوم الأحد، عدّة أحياء في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، ضمنها حي البستان، حيث دهمت منزل الشيخ والأسير المحرر موسى عودة، وتركت له استدعاءً للتحقيق.

وقدّ أوضح نجله إبراهيم عودة، أن والده لم يكن متواجداً في المنزل، كونه في زيارة لشقيقه الأسير في سجن الرملة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تركت له استدعاءً للتحقيق فور عودته من الزيارة وبشكل عاجل.

وأكد أن والده مريض بالسرطان– في الستينيات من العمر– وأن الاحتلال يُلاحقه باستمرار ويعتقله ويزجّه في السجون لعدة شهور، لافتًا إلى أن والده كان من ضمن الأسرى المحررين في الصفقة التي حصلت عام 1985 حيث كان الشيخ موسى محكومًا بالمؤبد.

ويذكر أن الشيخ العباسي أب لخمسة أبناء، تعرض الذكور منهم للاعتقال والسجن الفعلي والإبعاد، وما زالت العائلة تُعاني من مضايقات الاحتلال حتى اليوم.

”القسطل”.