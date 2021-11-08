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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة المحتلة

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:26

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين سبعة شبان فلسطينيين، خلال مداهمات نفذتها في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شامخ حشاش من مخيم بلاطة بنابلس والأسير المحرر محمد حسين ربيع من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

وأضاف أن الجنود اعتقلوا الشاب يوسف صامد حماد من بلدة سلواد شرق رام الله ومعتز وهدان من بلدة رنتيس غربا والشاب عبد الله صافي من مخيم الجلزون شمالا.

وفي شمال الضفة اعتقل الجنود الشاب يوسف أبو سباع من جنين أثناء تواجده في الداخل المحتل؛ فيما تم اعتقال الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب من طولكرم.

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