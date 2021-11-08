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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:26

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن سليمان فيصل سليمان العروج (26 عاما)، من قرية جناته، شرق بيت لحم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين، وهم: عبد عثمان صافي (28 عامًا)، وعيسى صافي (28 عامًا) من مخيم الجلزون، ويوسف صامد حماد من بلدة سلواد، والأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس، كما داهمت عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما بعد.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من المدينة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد عبيد ربيع، من بيت عنان.

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