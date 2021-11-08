إبتكار طائرة بلا طيار بأجنحة تنفصل عنها لمضاعفة سرعتها

أعلن معهد بحوث الفيزياء التقنية الروسي عن ابتكار طائرة بلا طيار تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة، بفضل أجنحتها الإضافية التي تتخلص منها في مراحل محددة من التحليق بما يضاعف سرعتها.

وجاء في وثيقة براءة الاختراع: "يندرج الابتكار في حقل هندسة الطيران، وتصميمات الذخيرة الجوية الذكية والطائرات بدون طيار"، وفقًا لوكالة "تاس".

وأضافت: "تكمن النتيجة التقنية في زيادة القدرة على المناورة في المستوى الأفقي وضمان إمكانية الطيران السطحي.. هيكل الطائرة مصنوع بمخطط ديناميكي هوائي متكامل ويتم تثبيت محرك في ذيل الطائرة، المتمتعة بذيل عمودي أمامي قابل للتحكم، ويتم تثبيت عارضة رأسية على هيكلها، وأجنة على سطح هيكلها الخلفي".

وتابعت:"ولضمان الطيران بسرعة منخفضة للغاية عند الميلان السطحي، تم تجهيز الطائرة بأجنحة إضافية تنفصل عنها أثناء الطيران مما يمكنها من التحليق بسرعة عالية للغاية في المرحلة الأخيرة من وجهتها".