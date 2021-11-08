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تعرف على فوائد المكسرات لصحتك وقلبك ومناعتك

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:38

تعرف على فوائد المكسرات لصحتك وقلبك ومناعتك
تعرف على فوائد المكسرات لصحتك وقلبك ومناعتك

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم وتحميه من الامراض والمشاكل الصحية فضلا عن ذلك هى من الأكلات التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد المكسرات هى:

1-تقوية الجهاز المناعي: 
 

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما انها تعزز صحة القلب وتحميه من الجطات والمشاكل الصحية .

2: يساعد في إنقاص الوزن:
 

على الرغم من أنها تعتبر طعامًا عالي السعرات الحرارية ، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن المكسرات قد تساعدك على إنقاص الوزن ،حيث وجدت إحدى الدراسات الكبيرة التي قيّمت آثار حمية البحر الأبيض المتوسط أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات فقدوا وزنهم.

3:  يخفض الكولسترول والدهون الثلاثية:
 

المكسرات لها تأثيرات مثيرة للإعجاب على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، حيث أثبت أن الفستق يخفض نسبة الدهون الثلاثية لدى الأشخاص المصابين بالسمنة ومرضى السكري.

4:المكسرات  مفيدة لمرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي: 
 

لانها منخفضة الكربوهيدرات ولا ترفع مستويات السكر في الدم كثيرًا،  وبالتالي فإن استبدال المكسرات بالأطعمة عالية الكربوهيدرات يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم .

وتشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات قد يقلل أيضًا من الإجهاد التأكسدي وضغط الدم والعلامات الصحية الأخرى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر ومتلازمة التمثيل الغذائي.

 

5:قد يقلل من الالتهابات
 

المكسرات لها خصائص قوية مضادة للالتهابات ، فالالتهاب هو طريقة جسمك للدفاع عن نفسه من الإصابة والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى التي قد تكون ضارة.

 

ومع ذلك يمكن أن يتسبب الالتهاب المزمن طويل الأمد في تلف الأعضاء وزيادة خطر الإصابة بالأمراض، و تشير الأبحاث إلى أن تناول المكسرات قد يقلل من الالتهاب ويعزز الشيخوخة الصحية.

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