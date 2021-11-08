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الاحتلال يحاكم الأسرى الستة اليوم بتهمة "الهروب"

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:40

القدس المحتلة - الرأي:

تبدأ محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة بالداخل المحتل اليوم الاثنين بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة أبطال عملية الهروب من سجن "جلبوع" .

وقالت قناة كان العبرية صباح اليوم، إن محكمة الاحتلال ستبدأ بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة بتهمة الهروب.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن لائحة الاتهام المقدمة ضد الأسرى الستة، تتضمن تُهمة الهروب من السجن، إلا أنها تخلو من تهمة الإرهاب.

 يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين الستة  زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، نجحوا بالهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي، في شهر سبتمبر الماضي عبر نفق حفروه سرًا، وتم إعادة اعتقالهم بعد أيام.

 

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