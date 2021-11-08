وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات بـ 5 حوادث سيـر خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية كنيس "فخر إسرائيل".. قبّة تحجب الأقصى وتهوّد فضاءه وكالة الرأي الفلسطينية فيروس تنفسي جديد يستهدف الرضع في تونس! وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين غرب رفح وكالة الرأي الفلسطينية حذار.. كويكب خطر يقترب من الأرض قريبا! وكالة الرأي الفلسطينية تجربة روسية لـ"الاستحمام بالنووي" تثير المخاوف وكالة الرأي الفلسطينية خبيرة تكشف نوعاً من الخضار يحفز المناعة بشدة وكالة الرأي الفلسطينية وجبة هلامية ينصح بها للمصابين بأمراض عديدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاكم الأسرى الستة اليوم بتهمة "الهروب" وكالة الرأي الفلسطينية ما هي المسافة التي لا تضر فيها شاشة الكمبيوتر بالبصر؟
أخبار » الأسرة و المجتمع

وجبة هلامية ينصح بها للمصابين بأمراض عديدة

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:42

وجبة هلامية ينصح بها للمصابين بأمراض عديدة
وجبة هلامية ينصح بها للمصابين بأمراض عديدة

قالت أخصائية التغذية تاتيانا إيفانيكوفا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن الكيسل (جيليه)، هو خيار ممتاز، وينصح به كوجبة طعام خفيفة للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة وقرحة المعدة.

كما أن له تأثير إيجابي للغاية على البكتيريا المعوية، مما يقلل من عدد الكائنات المجهرية المسببة للأمراض الموجودة في جسم الإنسان، ويزيد من نمو البكتيريا المفيدة هناك. ويساعد النشاء الموجود في هذه المادة الهلامية على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت إيفانيكوفا أن هذه الوجبة، تكبح وتبطئ من امتصاص الدهون، وبالتالي فإن كمية أقل من الكوليسترول تدخل مجرى الدم.

وأضافت خبيرة التغذية أنها لا تنصح المصابين بالسكري بتناول هذه الوجبة كثيرا، لأنها مضرة لصحتهم.  

والكسيل- Kissel or kisel، هو طبق جيليه هلامي، يتم تحضيره عن طريق تخمير خليط من الماء مع الحبوب أو الدقيق من الشوفان والجاودار والقمح.

وهناك جيليه يتم تناوله مع الحليب الكامل الدسم أو الزبدة. ويوجد جيليه البازلاء الناشفة الذي يؤكل مع مرق اللحم. ويوجد جيليه من الثمار والفواكه مع النشاء، والذي يعتبر حلوى أو يؤخذ كمشروب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟