وجبة هلامية ينصح بها للمصابين بأمراض عديدة

قالت أخصائية التغذية تاتيانا إيفانيكوفا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن الكيسل (جيليه)، هو خيار ممتاز، وينصح به كوجبة طعام خفيفة للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة وقرحة المعدة.

كما أن له تأثير إيجابي للغاية على البكتيريا المعوية، مما يقلل من عدد الكائنات المجهرية المسببة للأمراض الموجودة في جسم الإنسان، ويزيد من نمو البكتيريا المفيدة هناك. ويساعد النشاء الموجود في هذه المادة الهلامية على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت إيفانيكوفا أن هذه الوجبة، تكبح وتبطئ من امتصاص الدهون، وبالتالي فإن كمية أقل من الكوليسترول تدخل مجرى الدم.

وأضافت خبيرة التغذية أنها لا تنصح المصابين بالسكري بتناول هذه الوجبة كثيرا، لأنها مضرة لصحتهم.

والكسيل- Kissel or kisel، هو طبق جيليه هلامي، يتم تحضيره عن طريق تخمير خليط من الماء مع الحبوب أو الدقيق من الشوفان والجاودار والقمح.

وهناك جيليه يتم تناوله مع الحليب الكامل الدسم أو الزبدة. ويوجد جيليه البازلاء الناشفة الذي يؤكل مع مرق اللحم. ويوجد جيليه من الثمار والفواكه مع النشاء، والذي يعتبر حلوى أو يؤخذ كمشروب.