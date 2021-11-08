الصحة: توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ذو الجرعة الواحدة.

وأوضحت الصحة في تصريح لها اليوم الاثنين، أن جهودها أثمرت في توفير اللقاح الروسي، ضمن خطتها لتحصين أفراد المجتمع من خطورة الإصابة بكوفيد19.

ودعت الوزارة كافة المواطنين الراغبين بالتطعيم بهذا الصنف من اللقاح التوجه الى المراكز الطبية التالية بدءً من يوم الأربعاء القادم الموافق 10/11/2021، خلال أوقات الدوام الرسمي، لتلقي اللقاح.

وبينت الوزارة أسماء المراكز الصحية التي يتوفر فيها هذا اللقاح، وهي:

▪️عيادة مسقط جباليا.

▪️عيادة الشاطئ (وكالة).

▪️عيادة الشيخ رضوان (وكالة).

▪️عيادة الدرج.

▪️عيادة البريج(وكالة).

▪️عيادة مسقط القرارة.

▪️عيادة رفح (وكالة).