وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي وكالة الرأي الفلسطينية هذه الرائحة تدل على وجود فأر في المطبخ وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرف على مشروع توريد عدادات وقود وكالة الرأي الفلسطينية المالية تفتتح دورة في "آلية التخليص الجمركي لمندوبي الشركات" وكالة الرأي الفلسطينية القضاء ينجز (٧٦٤٤) قضية وطلب خلال شهر أكتوبر المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تفتتح دورة تدريب مدربين وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تبحث احتياجات خدمة التوليد بمجمع كمال عدوان وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعقد دورة دعم نفسي لكوادره وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يستعيد الصدارة وفالنسيا يقلب الطاولة على أتلتيكو
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:54

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ذو الجرعة الواحدة.

وأوضحت الصحة في تصريح لها اليوم الاثنين، أن جهودها أثمرت في توفير اللقاح الروسي، ضمن خطتها لتحصين أفراد المجتمع من خطورة الإصابة بكوفيد19.

 ودعت الوزارة كافة المواطنين الراغبين بالتطعيم بهذا الصنف من اللقاح التوجه الى المراكز الطبية التالية بدءً من يوم الأربعاء القادم الموافق 10/11/2021، خلال أوقات الدوام الرسمي، لتلقي اللقاح.

وبينت الوزارة أسماء المراكز الصحية التي يتوفر فيها هذا اللقاح، وهي:

عيادة مسقط جباليا.

عيادة الشاطئ (وكالة).

عيادة الشيخ رضوان (وكالة).

عيادة الدرج.

عيادة البريج(وكالة).

عيادة مسقط القرارة.

▪️عيادة رفح (وكالة).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟