إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

نشرت وزارة المالية إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (465) شاحنة
استيراد عدد 422 شاحنة منها (مواد البناء 181 شاحنة)
تصدير عدد 33 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 95 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (شيبسي، أسمنت أسود، مواد غذائية، ألعاب أطفال، سكر، سيرج، نثريات، أدوات تجميل، اكسسوارات متنوعة، بقوليات، بسكويت)
وزارة المالية تبدأ تطبيق قرار إعفاء 9 أصناف من السلع الأساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%
تصدير 15 شاحنة محملة بالحديد الخردة
كميات البترول الواردة:
استيراد عدد 9 شاحنات سولار
استيراد عدد 2 شاحنة بنزين
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