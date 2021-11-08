وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي وكالة الرأي الفلسطينية هذه الرائحة تدل على وجود فأر في المطبخ وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرف على مشروع توريد عدادات وقود وكالة الرأي الفلسطينية المالية تفتتح دورة في "آلية التخليص الجمركي لمندوبي الشركات" وكالة الرأي الفلسطينية القضاء ينجز (٧٦٤٤) قضية وطلب خلال شهر أكتوبر المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تفتتح دورة تدريب مدربين وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تبحث احتياجات خدمة التوليد بمجمع كمال عدوان وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعقد دورة دعم نفسي لكوادره وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يستعيد الصدارة وفالنسيا يقلب الطاولة على أتلتيكو
أخبار » الأخبار الحكومية

إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:56

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (465) شاحنة

استيراد عدد 422 شاحنة منها (مواد البناء 181 شاحنة)

تصدير عدد 33 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 95 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (شيبسي، أسمنت أسود، مواد غذائية، ألعاب أطفال، سكر، سيرج، نثريات، أدوات تجميل، اكسسوارات متنوعة، بقوليات، بسكويت)

وزارة المالية تبدأ تطبيق قرار إعفاء 9 أصناف من السلع الأساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%

تصدير 15 شاحنة محملة بالحديد الخردة

كميات البترول الواردة:

استيراد عدد 9 شاحنات سولار

استيراد عدد 2 شاحنة بنزين

معبر رفح البري:

متابعة لمغادرة 542 مسافر

 اتمام اجراءات جمركية لـ 162 مسافر وصلوا من الجانب المصري

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟