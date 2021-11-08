إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (465) شاحنة

استيراد عدد 422 شاحنة منها (مواد البناء 181 شاحنة)

تصدير عدد 33 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 95 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (شيبسي، أسمنت أسود، مواد غذائية، ألعاب أطفال، سكر، سيرج، نثريات، أدوات تجميل، اكسسوارات متنوعة، بقوليات، بسكويت)

وزارة المالية تبدأ تطبيق قرار إعفاء 9 أصناف من السلع الأساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%

تصدير 15 شاحنة محملة بالحديد الخردة

كميات البترول الواردة:

استيراد عدد 9 شاحنات سولار

استيراد عدد 2 شاحنة بنزين

معبر رفح البري:

متابعة لمغادرة 542 مسافر

اتمام اجراءات جمركية لـ 162 مسافر وصلوا من الجانب المصري