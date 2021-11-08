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مدارس الأونروا تشهد إضراباً جزئياُ اليوم

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:13

غزة- الرأي

تشهد مدارس "الأونروا" في قطاع غزة اليوم الاثنين، إضراباً جزئياً في كافة المدارس ضمن نزاع العمل الذي أقره اتحاد الموظفين لانتزاع حقوق الموظفين.

وكان قطاع المعلمين في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، أعلن عن تعليق الدوام في مدارس الوكالة كافة اليوم.

وأفاد بيان مقتضب، لها أنه سيتم مغادرة الطلاب والمعلمين في تمام الساعة 10:10 صباحًا، والفترة المسائية الساعة 3.20 مساءً، والساعة الأخيرة في مدارس الثلاث فترات، ويغادر الطلاب والمعلمون.

وأضافت أنه سيتم تعليق الدوام في كليتي تدريب غزة وخانيونس من الساعة 10:00- 11:00 صباحًا، ويعتصم الموظفون والطلاب في الساحات؛ رفضًا للقرارات التي تمس الموظفين وتنال من أمنهم، وحل الأزمة المالية على حساب الموظفين.

ويشار الى ان اتحاد الموظفين بدأ منذ الأول من نوفمبر نزاع عمل في ظل مماطلة ادارة الاونروا في ايجاد حلول لعدد من القضايا العالقة منها الاستمرار في سياسة تعينات المياومة، وغيرها من القرارات المجحفة بحق الموظفين.

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