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"كهرباء غزة": 55% عجز بالطاقة لتوقف إدخال السولار القطري

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قالت شركة توزيع كهرباء غزة، إن نسبة العجز في الطاقة بلغت 55% حتى صباح اليوم الاثنين بسبب توقف إمدادات السولار القطري منذ الثلاثاء الماضي.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت لـ "الرأي"، أن الشركة تبذل جهودًا للحفاظ على جدول توزيع جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع مع وجود نسبة عجز قليلة.

وكانت سلطة الطاقة قد حذرت في وقت سابق من توقف محطة توليد الكهرباء نظرًا لتوقف إمدادات السولار القطري.

وأفادت الطاقة بأنها اضطرت لتوفير سولار من السوق المحلي يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح أمس الأحد، مشيرةً إلى أنه في حال توقف المحطة سيبلغ العجز في إمدادات الطاقة حوالي 70%.

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