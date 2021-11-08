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"إسرائيل" تعيد فتح تحقيق بقمع وتعذيب أسرى "النقب" بـ 2019

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:33

لقطة تظهر لحظة الاعتداء على أسرى النقب
لقطة تظهر لحظة الاعتداء على أسرى النقب

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية أن "إسرائيل" أعادت فتح التحقيق في قمع وتعذيب أسرى فلسطينيين في سجن النقب العسكري الصحراوي عام 2019.

ونقلت الجزيرة عن مصادر، أن "إسرائيل شرعت في أخذ شهادات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب في سجن النقب".

وذكرت أن التحقيق جاء بعد تسريب لقطات وشهادات من سجن النقب في تحقيق ما خفي أعظم.

وكانت حلقة برنامج "ما خفي أعظم" ركزت على عملية القمع في سجن النقب عام 2019، ونشرت لقطات وشهادة مسربة من داخله.

وتمكن البرنامج من كشف أسماء وصور ضباط إسرائيليين شاركوا في تعذيب أسرى في سجن النقب عام 2019، إلا أنه تم ترقية بعضهم بوقت لاحق.

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