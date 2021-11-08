3 وفيات و159 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1070 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 333 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 184989 إصابة بينها 2687 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1806999 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1603.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 87 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 58.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 483709 شخصًا.