أوقاف الوسطى تسترد (270) متر من أراضي الوقف بدير البلح

الوسطى- الرأي

استرد قسم الأملاك بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى (270) متر من أراضي الوقف في منطقة "الحكر" بمدينة دير البلح، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في المحافظة على أملاك الوقف واستعادتها من المعتدين عليها.



بدوره أكد رئيس قسم الأملاك بالمديرية أن استعادة الأراضي المعتدى عليها يأتي في إطار خطة الوزارة لمتابعة وحل القضايا المتعلقة بأراض الأوقاف وإزالة أي تعديات عليها, داعيا في الوقت ذاته سكان حي الحكر بمدينة دير البلح المعتدين على أملاك الوقف بتسوية أوضاعهم القانونية.



وشكر مدير أوقاف الوسطى سمير مسلم فريق قسم الأملاك بالمديرية على جهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب في المحافظة على أملاك الوقف واستثمارها بالشكل الصحيح الذي يضمن استخدامها لما أوقفت له