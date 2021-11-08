وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُخرج الحاصلين على السند المتصل بالقراءات العشر وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تسترد (270) متر من أراضي الوقف بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية 70 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تنظم لقاء بعنوان "تقنيات التعامل مع ضغوط العمل" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تتابع تجويد العمل في وسائل جمع وترحيل النفايات وكالة الرأي الفلسطينية وفد طبي من حقوق الإنسان يجري 4 عمليات أورام معقدة بالمسالك البولية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستقبل وفد من قوات التدخل وحفظ النظام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" :" نوفمبر شهر حافل بالمناسبات والإنجازات الرياضية" وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل ينظم جولة ميدانية على المنشآت الكبرى بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و159 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الوسطى تسترد (270) متر من أراضي الوقف بدير البلح

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:17

أوقاف الوسطى تسترد (270) متر من أراضي الوقف بدير البلح
أوقاف الوسطى تسترد (270) متر من أراضي الوقف بدير البلح

الوسطى- الرأي

استرد قسم الأملاك بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى (270) متر من أراضي الوقف في منطقة "الحكر" بمدينة دير البلح، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في المحافظة على أملاك الوقف واستعادتها من المعتدين عليها.


بدوره أكد رئيس قسم الأملاك بالمديرية أن استعادة الأراضي المعتدى عليها يأتي  في إطار خطة الوزارة لمتابعة وحل القضايا المتعلقة بأراض الأوقاف وإزالة أي تعديات عليها, داعيا في الوقت ذاته سكان حي الحكر بمدينة دير البلح المعتدين على أملاك الوقف بتسوية أوضاعهم القانونية.


وشكر مدير أوقاف الوسطى  سمير مسلم فريق قسم الأملاك بالمديرية على جهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب في المحافظة على أملاك الوقف واستثمارها بالشكل الصحيح الذي يضمن استخدامها لما أوقفت له

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟