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الاحتلال يخطر بهدم عمار سكنية وتشريد 70 فلسطينياً في القدس

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:09

العمارة المهددة بالهدم
العمارة المهددة بالهدم

القدس المحتلة - الرأي:

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة عائلات مقدسية إخطارت بهدم العمارة السكنية التي يقطنون بها، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

ورفضت العائلات 10 اخطارات الاحتلال بهدم العمارة المكونة من عدة طوابق، وخيارات الاحتلال بالهدم والتغريم، مؤكدة عدم الرضوخ لسياسات الاحتلال التي تهدد بإخلاء وهدم العمارة السكنية في البلدة.

وتعيش 10 عائلات مقدسية هواجس الهدم وشبح الترحيل بعد قرار سلطات الاحتلال هدم بنايتهم السكنية الواقعة في منطقة السهل ببلدة الطور.

وأبلغت محكمة الاحتلال العائلات العشرة أنها ستمهلهم حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في حال دفعوا 200 ألف شيكل في صندوق المحكمة، خلال اليومين القادمين، أي حتى تاريخ 9/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت ميسر أبو الحلاوة، إحدى سكان البناية إنه في حال عدم دفع المبلغ خلال يومين، سوف تهدم آليات الاحتلال البناية بأسرع وقت، وستدفع العائلات غرامة مالية قدرها 2 مليون شيكل.

وحاول سكان البناية التي تأوي 70 شخصاً، عدة مرات تقديم كافة اللوازم لبلدية الاحتلال من أجل الحصول على تراخيص بناء، لكنها لم تقبل بذلك.

وتسكن العائلات البناية منذ عام 2011، وتضم خمسة طوابق، ومنذ ذلك الوقت تلاحق البلدية عائلات خلفاوي، أبو سبيتان، عاشور، أبو الحلاوة، وغوج، بحجة عدم الترخيص.

يذكر أن نحو 280 فرداً مهددون بالترحيل والتهجير في بلدة الطور، ضمن مخطط مصادرة 45 دونما من أراضيها، وذلك لصالح استكمال تنفيذ ما يسمى بـ "الشارع الأميركي".

 

 

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