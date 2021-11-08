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الاحتلال يُعين جلسة محاكمة جديدة لأسرى "نفق الحرية"

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعيين جلسة أخرى لمحاكمة الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" مؤخراً.

وكانت محكمة الاحتلال استأنفت صباح اليوم جلسات محاكمة الأسرى: "زكريا الزبيدي، ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ومحمد عارضة"، إضافة لخمسة أسرى آخرين تتهمهم بمساعدتهم .

ونظرت المحكمة في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى، على لوائح الاتهام التي قدمتها بحقهم وبحق شخصين آخرين بذريعة مساعدتهم.

وقررت المحكمة تعيين جلسة أخرى في 30 تشرين الثاني الجاري.

بدوره، قال محامي الأسرى خالد محاجنة إن "سلطات الاحتلال قامت بمعاقبة الأسرى الـ11 في محاكم داخلية تتبع لمصلحة السجون، وهذا غير مسموح به حتى في قوانين الاحتلال التي لا تسمح بمعاقبة الأسرى مرتين على نفس التهمة، وبهذا قمنا بمطالبة المحكمة بإلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضدهم".

ونقل "محاجنة" عن الأسرى أن وضعهم سيئ جدًا وهم يعيشون داخل مقابر ودون أكل وشرب ومراحيض منذ 48 ساعة وبعضهم جرى إحضارهم من بئر السبع.

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