الفصائل تُقر أول فعالياتها لحث "أونروا" للقيام بواجباتها

غزة – الرأي:

قررت الفصائل والقوى الفلسطينية تنظيم فعاليات سياسية وشعبية لضمان قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمهامها إزاء ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، إن أولى الفعاليات ستنطلق من قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل، وستكون أمام مقر "أونروا" بمشاركة فصائلية وشعبية وستحمل رسالة تفيد بضرورة استمرار عمل الوكالة الدولية بعيدا عن الابتزاز السياسي.

وأضاف "قاسم" أن الفعاليات السياسية والشعبية ستتواصل في ربوع الأراضي الفلسطينية والشتات؛ وذلك للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم كامله.

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية تعتزم تنظيم فعاليات مركزية في يوم انعقاد مؤتمر المانحين في السادس عشر من الشهر الجاري في الساحات الخمسة (قطاع غزة-الضفة الغربية-لبنان-الأردن-سوريا) بشكل متزامن.