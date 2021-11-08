"الشباب والثقافة" تخلد ذكرى مفتي غزة "الكحلوت"

غزة – الرأي:

خلدت الهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع غزة ذكرى مفتي غزة، الشيخ عبد الكريم الكحلوت، ضمن اختتام مشروع "عاش هنا" الخاص بتكريم عوائل القامات الوطنية والإسلامية.

وقال رئيس الهيئة أحمد محسين، إن المشروع الذي انطلق مع بداية 2021 شمل إقامة فعاليات لتكريم عوائل الذي رحلوا من القامات، مثل الشيخ المفتي عبد الكريم الكحلوت.

وبين "محسين" أن الشيخ ترك إرثاً كبيراً بعد رحيله، حيث تنقل في العديد من المناصب بين داعية وأمام وخطيب، مؤكداً أنهم اختاروا اختتام المشروع بتكريم عائلته والحديث عن مناقبه.

بدوره، توجه عميد عائلة الكحلوت، د. عدنان الكحلوت بالشكر للهيئة على الفعالية، مؤكداً أنها تدعل على أصالة شعبنا وأمتنا وعرفاناً لعلماء الأمة.