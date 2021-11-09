اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات مدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقالات خلالها عدد من المواطنين بينهم أم ونجلها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، أما وطفلها الى جانب أسير محرر من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة صابرين نضال زيود، (زوجة الأسير محمد زهير زيود والمعتقل منذ اشهر)، وابنها الطفل زياد محمد زيود (١٤ عامًا) وعمه الأسير المحرر ماهر زهير زيود، خلال اقتحام منزليهما.

كذلك اعتقل الاحتلال الشاب عبد باسم محمد حمامرة (٢١عاما) من بلدة حوسان غرب بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال المحرر بلال اشتية من نابلس، والمحرر جبريل الأطرش وقسام باسم المسالمة من الخليل.