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أجواء جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:51

رام الله- الرأي

توقعت الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الثلاثاء، أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو صافياً بوجه عام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء، أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً خريفياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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