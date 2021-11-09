أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:54
رام الله- الرأي
تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.11 شيكل
الدينار: 4.39 شيكل
اليورو: 3.61 شيكل
كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال
08:58تشافي على موعد مع 5 مواجهات صعبة برفقة برشلونة
08:51اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة المحتلة
08:51أجواء جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
08:54أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
20:03الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وحظيرة غرب الخليل
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