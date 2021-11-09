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أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:54

رام الله- الرأي

تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار: 3.11 شيكل

الدينار: 4.39 شيكل

اليورو: 3.61 شيكل

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