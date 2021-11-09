وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين وتجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية اقتراب نهاية رقم 9 فى الملاعب وصلاح "ملك" الأجنحة الهجومية حاليا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجش الاحتلال شرق بلدة عبسان جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعقد لقاءها الأول لعدد من النساء المؤثرات بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تشافي على موعد مع 5 مواجهات صعبة برفقة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:48

بيت لحم – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل مأهولة، في قرية الولجة غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، إن المنازل الثلاثة المستهدفة تقع في منطقة "عين جويزة"، وتبلغ مساحة كل منها نحو (80 مترا مربعا)، وتعود للشقيقين طارق نصر أبو التين، وأحمد أبو التين، إضافة إلى ابن شقيقهم محمد حسين أبو التين.

وأشار الأعرج إلى أن قوات الاحتلال سبق وهدمت منزل طارق أبو التين في ذات المنطقة، وأعاد تشييده.

وتتعرض منطقة "عين جويزة" لهجمة استيطانية منذ سنوات تتمثل بهدم العشرات من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟