الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم

بيت لحم – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل مأهولة، في قرية الولجة غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، إن المنازل الثلاثة المستهدفة تقع في منطقة "عين جويزة"، وتبلغ مساحة كل منها نحو (80 مترا مربعا)، وتعود للشقيقين طارق نصر أبو التين، وأحمد أبو التين، إضافة إلى ابن شقيقهم محمد حسين أبو التين.

وأشار الأعرج إلى أن قوات الاحتلال سبق وهدمت منزل طارق أبو التين في ذات المنطقة، وأعاد تشييده.

وتتعرض منطقة "عين جويزة" لهجمة استيطانية منذ سنوات تتمثل بهدم العشرات من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.