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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:03

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحمت مجموعات متطرفة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنون اقتحموا الباحات على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأقاموا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون الباحات بشكل شبه يومي بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وتهويد المدينة المقدسة.

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