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وفاتان و145 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:08

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 881 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 335 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 185134 إصابة بينها 2595 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 180934حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1605.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 84 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 56.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 486374 شخصًا.

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