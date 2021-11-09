جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 94 يومًا

الضفة المحتلة - الرأي:

قال المحامي جواد بولس، إنّ جلسة تُعقد في المحكمة العسكرية للاحتلال في "سالم"، اليوم الثلاثاء، للأسير علاء الأعرج من طولكرم، المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأوضح بولس في بيان صاد عن "نادي الأسير"، أنّ المحكمة ستُعقد بهدف تمديد توقيفه حتّى الخميس لاستكمال الإجراءات القضائية وإعداد لائحة "اتهام" بحقّه، لافتًا إلى أنّه من المرجح أن يتم إلغاء أمر اعتقاله الإداريّ.

يُشار إلى أنّ المعتقل علاء الأعرج (34 عامًا) مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكل متكرر، وتمّ تحويله مؤخرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي، وتعرّض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا في 30 حزيران/ يونيو 2021