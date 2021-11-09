اعطاب مركبات وشعارات عنصرية في البيرة

أقدم مستوطنون متطرفون فجر اليوم الثلاثاء، على اعطاب إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة الصناعية بالبيرة.
وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين أعطبوا إطارات 3 مركبات في المنطقة، كما خطوا شعارات عنصرية على عدد منها.
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09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:27
البيرة – الرأي:
أقدم مستوطنون متطرفون فجر اليوم الثلاثاء، على اعطاب إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة الصناعية بالبيرة.
وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين أعطبوا إطارات 3 مركبات في المنطقة، كما خطوا شعارات عنصرية على عدد منها.