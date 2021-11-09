اعطاب مركبات وشعارات عنصرية في البيرة

البيرة – الرأي:

أقدم مستوطنون متطرفون فجر اليوم الثلاثاء، على اعطاب إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة الصناعية بالبيرة.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين أعطبوا إطارات 3 مركبات في المنطقة، كما خطوا شعارات عنصرية على عدد منها.