إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

الخليل – الرأي:

أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتلاميذ المدارس على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه التلاميذ، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وجاءت المواجهات عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية، نددت بالجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكدوا خلالها على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير، لنيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.