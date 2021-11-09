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أخطر بهدم آخر

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في القدس

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:27

القدس المحتلة - الرأي:

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت بهدم منزل أخر، في بلدة المكبر بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن عائلة المقدسي عزيز عويسات، واصلت اليوم عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة معدات يدوية، بعد أن سلمتها سلطات الاحتلال مخالفة قيمتها 32000 ألف شيقل، بحجة بنائه دون ترخيص، مضيفة أنها أجبرت على الهدم تجنبا لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته سلطات الاحتلال.

وأشارت إلى أن قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتلال بالهدم الذاتي حتى مساء أمس.

وفي ذات السياق أخطرت قوات الاحتلال المقدسي عطا جعفر، بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.

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