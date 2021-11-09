وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و237 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و318 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 8، طوباس 8، جنين 19، بيت لحم 17، أريحا والأغوار 4، الخليل 21، طولكرم 4، نابلس 5، رام الله والبيرة 6، قطاع غزة 145".

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 3، جنين 17، بيت لحم 9، أريحا والأغوار 4، الخليل 16، طولكرم 2، نابلس 8، رام الله والبيرة 18، قلقيلية 1، قطاع غزة 235".

ولفتت الصحة إلى وجود 48 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 82، بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.