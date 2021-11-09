السيسي يبحث مع ولي عهد الأردن جهود إعمار غزة

وكالات-الرأي:

استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيدًا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافقي الرؤى والمواقف في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

وتم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.