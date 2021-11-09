غانتس: لن نسمح لإيران بالمساس بتفوقنا العسكري

الداخل المحتل-الرأي:

علّق وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس"، على الغارات "الإسرائيلية" في سوريا، والتي كان آخرها مساء أمس، قائلًا: "لن نسمح لإيران بالمساس بتفوقنا العسكري".



وجاءت تصريحات غانتس خلال خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في افتتاح مصنع تابع لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية، في بلدة شلومي المحاذية للحدود الشمالية.



وأضاف غانتس: "في الجانب العملياتي، نعمل بشكل واسع ضد محاولات تعاظم القوة ومحاولات خرق التوازن في المنطقة، ولن نسمح بالتسلح بأسلحة تستهدف التفوق الإسرائيلي في المنطقة من جانب حزب الله وأذرع إيران الأخرى في المنطقة".



وتابع غانتس:"بدأنا الأسبوع الماضي مشروع تحصين الشمال الذي سنستثمر فيه المليارات في السنوات القريبة، وأجرينا تدريبات خلال مناورة الجبهة الداخلية على جوانب دفاع مدني"، وفق تعبيره.



وزعم غانتس أن "إسرائيل" تعمل طوال الوقت على منع الحرب، "فهي تنفذ عمليات عسكرية، وتنقل رسائل، وتمنع تعاظم القوة، لكن إذا نشبت حرب هنا في الجبهة الشمالية، فسنكون جاهزين في الجبهة الداخلية لتنفيذ عمليات عسكرية لم نشهد لها مثيل في الماضي، بوسائل لم تكن بحوزتنا في السابق، وتستهدف صُلب الإرهاب وقدراته"، على حد قوله.

