وكالة الرأي الفلسطينية تمديد اعتقال الأسير المضرب علاء الأعرج حتى الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الخضري: تقرير البنك الدولي يحتاج لتبنٍ دولي وكالة الرأي الفلسطينية السيسي يبحث مع ولي عهد الأردن جهود إعمار غزة وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يشيد بأداء المجلس الأعلى للشباب بالرياضة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة معايير الاعتماد المدرسي بوزارة التعليم تباشر أعمالها وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يوقع مذكرة تفاهم حول التوعية الانتخابية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة كرة التنس للمرحلتين الثانوية والعليا بنات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة خليفة الثانوية تطلق حملة نظافة عامة لمحيط المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز شرطة دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يواصل اجراء عمليات الكسور المعقدة
أخبار » الأخبار العبرية

غانتس: لن نسمح لإيران بالمساس بتفوقنا العسكري

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:35

معرض اسلحة للاحتلال
معرض اسلحة للاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

علّق وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس"، على الغارات "الإسرائيلية" في سوريا، والتي كان آخرها مساء أمس، قائلًا: "لن نسمح لإيران بالمساس بتفوقنا العسكري".
 
وجاءت تصريحات غانتس خلال خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في افتتاح مصنع تابع لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية، في بلدة شلومي المحاذية للحدود الشمالية.
 
وأضاف غانتس: "في الجانب العملياتي، نعمل بشكل واسع ضد محاولات تعاظم القوة ومحاولات خرق التوازن في المنطقة، ولن نسمح بالتسلح بأسلحة تستهدف التفوق الإسرائيلي في المنطقة من جانب حزب الله وأذرع إيران الأخرى في المنطقة".
 
وتابع غانتس:"بدأنا الأسبوع الماضي مشروع تحصين الشمال الذي سنستثمر فيه المليارات في السنوات القريبة، وأجرينا تدريبات خلال مناورة الجبهة الداخلية على جوانب دفاع مدني"، وفق تعبيره.
 
وزعم غانتس أن "إسرائيل" تعمل طوال الوقت على منع الحرب، "فهي تنفذ عمليات عسكرية، وتنقل رسائل، وتمنع تعاظم القوة، لكن إذا نشبت حرب هنا في الجبهة الشمالية، فسنكون جاهزين في الجبهة الداخلية لتنفيذ عمليات عسكرية لم نشهد لها مثيل في الماضي، بوسائل لم تكن بحوزتنا في السابق، وتستهدف صُلب الإرهاب وقدراته"، على حد قوله.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟