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بلدية المغازي تُوسع الشارع الهيكلي رقم 29 في منطقة الزعفران

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:54

بلدية المغازي تقوم بتوسعة الشارع الهيكلي رقم 29 في منطقة الزعفران
بلدية المغازي تقوم بتوسعة الشارع الهيكلي رقم 29 في منطقة الزعفران

غزة – الرأي:

قامت بلدية المغازي بتوسعة الشارع الهيكلي رقم 29 في منطقة الزعفران الممتد من شارع السلطاني ( من صالة قصر السلطان) غربا وحتى تقاطعه مع شارع مسجد الزعفران شرقا.

ووسعت بلدية المغازي من خلال الدائرة الفنية، الجزء الواقع جنوب المقبرة الجديدة وصولا الى دوار الزعفران ليصبح عرضه 12 متر.

ويأتي هذا العمل ضمن سياسة البلدية التي تهدف الى تطوير المناطق الشرقية وتوسيع الشوارع واعادة تأهيلها لتسهيل حركة ومرور المواطنين تمهيدا الى رصفها مستقبلا.

وستستمر البلدية في فتح وتوسيع الشوارع بالتعاون مع المواطنين، وقدم رئيس البلدية ا.حاتم الغمري شكره العميق للطواقم العاملة من اعضاء المجلس البلدي والعاملين في اقسام البلدية المختلفة، وجزيل الشكر للأهالي الذين يتعاونون مع طواقم العمل لما فيه المصلحة العامة.

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