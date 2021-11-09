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المقاومة: يدنا على الزناد ولن ندخر جهداً لتحرير الأسرى

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تدخر جهداً لتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، ووعد التحرير، مشددة على أن رسالتها حاضرة وأصابعها على الزناد.

وجددت فصائل المقاومة عقب اجتماعها في غزة اليوم الثلاثاء، على دعم وإسناد قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسيران مقداد القواسمي وكايد الفسفوس ورفاقهم، داعيةً لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لهم.

وأشارت إلى أن مؤامرة التهجير لأهالي الشيخ جراح وتهويد المقبرة اليوسفية وأحياء القدس التي تستهدف استئصال الوجود الإسلامي والعربي من فلسطين والقدس لن تفلح في ثني شعبنا عن الاستمرار نضاله حتى نيل حقوقه كاملة.

وأوضحت أن ما يتعرض له الأسرى وتغول الاحتلال على القدس يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا لمواجهة جرائم العدو واسقاط المؤامرات على القضية الفلسطينية.

وعبرت الفصائل عن رفضها لسياسة الاعتقال السياسي الممارس من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة بحق الأسرى المحررين ورجال المقاومة ومجموعاتها، مؤكدة دعمها للفعاليات والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم الأفواه وقمع الحريات.

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