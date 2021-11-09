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إصابات جراء حريق اندلع بمحل مفروشات في الخليل

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:54

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب، خمسة مواطنين بحروق واختناق خلال محاولتهم المساعدة في اخماد نيران اشتعلت فيمعرض للمفروشات ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وصفت اصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة.

وذكرت مصادر محلية، أن النيران اندلعت في معرض للمفروشات، بالقرب من دوار صافا بالبلدة، بسبب تماس كهربائي، وقد أتت النيران على محتويات كبيرة من المعرض حيث قدر صاحبه محمد سامي ابو عياش، بـ150 الف شيكل.

وأشارت، إلى أن اطفائية شركة محروقات بيت أمر سارعت لاخماد النيران بمشاركة الدفاع المدني، كما هب العشرات من ابناء البلدة للمشاركة في اخماد النيران ما تسبب باضابة 5 منهم، حيث تم اسعافهم الى عيادة الرضى الطبية حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين.

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