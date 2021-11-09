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عصابات "تدفيع الثمن" تخرّب مركبات فلسطينية في رام الله

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:57

تخرّب مركبات فلسطينية في البيرة
تخرّب مركبات فلسطينية في البيرة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتدت عصابات تدفيع الثمن "الإسرائيلية" المتطرفة، على مركبات فلسطينية في رام الله والبيرة وسط الضفة المحتلة.
 
وذكرت مصادر محلية، أن العصابات ثقبت إطارات سيارات فلسطينية وكتبت عليها بالعبرية، كما كتبت عبارات معادية للفلسطينيين على جدارن في مدينة البيرة.
 
ومن بين العبارات التي خطها المتطرفون "الأعداء يعيشون هناك" "ستكون هناك حربا على الضفة الغربية" "ستدفعون الثمن". 
 
وتواصل عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءاتها على ممتلكات الفلسطينيين وتخريبها، حيث تضم مستوطنين متطرفين من مستوطنات الضفة المحتلة.

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