كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

غزة-الرأي

زار طلبة العلاقات العامة والإعلام في كلية مجتمع الأقصى، معرضا للمنتجات الصناعية والغذائية الوطنية، الذي يقيمه اتحاد الصناعات الفلسطينية بمشاركة عدة شركات محلية في قاعات الشاليهات في يومه الثاني، كنشاط ميداني تطبيقي للطلبة ضمن مساق التسويق والترويج، برفقة مدرسة المساق د. عدلات الشيخ و ا. صهيب مطر المشرف قي قسم التدريب الميداني.

وتاتي الزيارة بهدف اطلاع الطلبة على البرامج والخطط التسويقية لدى الشركات المشاركة وآليات الإدارة والتسويق المتبعة فيهما، وطرق التعامل في الشراء والبيع والمبيعات، والاستفادة من تجاربها.

بدورهم ،قدم مسؤولو التسويق في أجنحة المعرض للطلبة شرحا مفصلًا عن أساليب التسويق المتبعة لديها والمعيقات التي واجهتهما، والمنتجات التي تقدمها للسوق المحلي وخبراتهما الادارية والتسويقية، ونجاحهما في إيجاد سمعة لها.

وأجاب مسؤولو التسويق على التساؤلات التي طرحها الطلاب والمتعلقة بالخطة التسويقية للمنتجات والأدوات الترويجية الأكثر اعتمادا لدى الشركات والتي تختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة المنتج ونوعه وحجم الشركة، طبيعة المنافسة وتأثيرها على التسويق، والعوامل الخارجية والداخلية للبيئة التسويقية.

من جانبهم ،أبدى الطلبة إعجابهم بالمعرض والمنتجات الوطنية التي تحتويه، مؤكدين على أن هذه الزيارة تعد فرصة لهم للاقتراب أكثر من مفردات المساق وفهمه بشكل كبير، وتوعيتهم بأهمية دعم الصناعات الفلسطينية والمعوقات التي تواجهها من قبل الاحتلال، ودور التسويق في تفعيل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التسويق المحلي والدولي.

وثمن الطلبة جهود القائمين على المعرض ومدراء التسويق المشاركين لتقديمهم الخبرات التسويقية لهم، مشيدين بنجاحاتهم المميزة التي حققوها على المستوى الوطني وعلى الصعيد الدولي.

يذكر أن هذا المعرض نُظّم في منتجع الشاليهات بمشاركة نحو 40 شركة فلسطينية من غزة والضفة الغربية، بمناسبة يوم المنتج الوطني الفلسطيني؛ الذي يوافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وضمّ المعرض، عددا من الزوايا التي تشمل "المنتجات الغذائية"، و"المشغولات اليدوية"، و"المنتجات الزراعية"، و"الصناعات المتعلّقة بالأثاث والملابس