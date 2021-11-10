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الطقس: أجواء جافة وحارة اليوم

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:27

رام الله - الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، جافا وحارا نسبياً إلى حار خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا خريفيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا خريفيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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