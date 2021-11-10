الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت دورا جنوب الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين: غسان عمرو وأيوب العواودة، كما داهمت مخيم الفوار المجاور واعتقلت منه الأسير المحرر محمود أبو وردة.

وأضاف أن القوات اقتحمت منازل المواطنين في بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، واعتقلت الشابين: أحمد سليمان ومحمد أبو خميس.

وذكر المكتب، أن قوات الاحتلال الأسير المحرر جمال حمامرة ونجله الفتى محمد من بلدة حوسان غرب بيت لحم.