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دراسة تحذر من المخاطر الصحية لعدم انضباط ضغط الدم الليلي!

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:49

دراسة تحذر من المخاطر الصحية لعدم انضباط ضغط الدم الليلي!
دراسة تحذر من المخاطر الصحية لعدم انضباط ضغط الدم الليلي!

حذرت دراسة طبية، من احتمالية ارتباط عدم انضباط ضغط الدم الليلي بعدد من المخاطر الصحية المستقبلية التي تحتاج من الشخص تحركا سريعا.

وأوضحت الدراسة، أن العمل على ضبط ذلك الارتفاع الليلي لا يتطلب فقط تعديلًا في أوقات تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم خلال اليوم، بل محاولة معرفة السبب، وإجراء عدد من السلوكيات العلاجية الأخرى.

ولفتت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "بيزا" بإيطاليا، إلى أن البالغين المصابين بمرض السكري الذين لا ينخفض ضغط الدم لديهم في الليل، أو الذين يرتفع ضغط الدم لديهم في أثناء الليل، هم أكثر عرضة للوفاة من أقرانهم الذين لديهم أنماط ضغط دم ليلي عادية.

وأشارت إلى أنه من الطبيعي حصول انخفاض مقدار ضغط الدم في الليل بنسبة 10 إلى 20%، مقارنةً بمقداره في النهار، ويكون حصول ذلك الانخفاض في كل من الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) والضغط الانبساطي (الرقم الأدنى)، لكن عندما ينخفض ضغط الدم فقط بنسبة أقل من 10% ليلًا يعد هذا غير طبيعي.

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