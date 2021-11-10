4 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى إن أربعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال يدخلون اليوم أعوام جديدة في الأسر.

وقال إن الأسير نور الدين خالد سعيد أبو حاشية (26 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2014م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير ماهر حمدي زهير الهشلمون (37 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2014م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير محمد موفق سلمان ششتري (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير محمد زكريا محمد حمامي (39 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.