وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في اجتماع لجمعية نقابة الاخصائيين الاجتماعيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 9800 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث التعاون المشترك مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك في جلسة مسائلة لواقع النساء في القطاعات المهمشة" وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تنظم ورشة تدريبية حول مشروع "الترميز البريدي" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تشرع بحملة تشجير وتشتيل الحدائق المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل توقف هدم منشأة تُشكل مخاطر مهنية على العاملين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تصدر نشرة حول المرأة في برامج الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن مواعيد امتحان برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي
أخبار » عجائب وطرائف

جونسون يحذر من "اختفاء الإسكندرية"

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:53

جونسون يحذر من "اختفاء الإسكندرية"
جونسون يحذر من

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو، من اختفاء 3 مدن؛ وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

جونسون قال: "4 درجات حرارة ونقول وداعا لمدن بأكملها؛ ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد غانم، إن مصر بدأت في تدشين مشروعات حماية الشواطئ ومنها مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى تنفيذ 120 كيلومترا، والعمل على تنفيذ 110 كيلومترات أخرى لحمايتها من التغيرات المناخية.

ومن جهة أخرى تداولت وسائل إعلام أردنية تسجيلا مصورا يُظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد الموجب في محافظة مأدبا، ووصفت مواقع وصفحات إخبارية ذلك بـ "النفوق الغامض"، إذ أن أسبابه لم تعرف بعد، إلا أنها أشارت إلى أن "نسبة الأمطار التي شهدها الأردن العام الماضي لم تكن كافية لتعبئة السدود في المملكة".

وحذر عدد من الخبراء من "كارثة بيئية" بسبب شح الأمطار، وسبق أن أعلنت السلطات الأردنية أن 3 سدود رئيسة "قد تقترب من الجفاف".

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟