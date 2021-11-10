جونسون يحذر من "اختفاء الإسكندرية"

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو، من اختفاء 3 مدن؛ وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

جونسون قال: "4 درجات حرارة ونقول وداعا لمدن بأكملها؛ ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد غانم، إن مصر بدأت في تدشين مشروعات حماية الشواطئ ومنها مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى تنفيذ 120 كيلومترا، والعمل على تنفيذ 110 كيلومترات أخرى لحمايتها من التغيرات المناخية.

ومن جهة أخرى تداولت وسائل إعلام أردنية تسجيلا مصورا يُظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد الموجب في محافظة مأدبا، ووصفت مواقع وصفحات إخبارية ذلك بـ "النفوق الغامض"، إذ أن أسبابه لم تعرف بعد، إلا أنها أشارت إلى أن "نسبة الأمطار التي شهدها الأردن العام الماضي لم تكن كافية لتعبئة السدود في المملكة".

وحذر عدد من الخبراء من "كارثة بيئية" بسبب شح الأمطار، وسبق أن أعلنت السلطات الأردنية أن 3 سدود رئيسة "قد تقترب من الجفاف".