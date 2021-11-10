الصحة: حالتا وفاة و145 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 155 حالة، بعد إجراء 859 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 185279 إصابة، والحالات النشطة 2583 حالة، والمتعافين 181089 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1607 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 487417 شخصاً.