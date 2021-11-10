وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في اجتماع لجمعية نقابة الاخصائيين الاجتماعيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 9800 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث التعاون المشترك مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك في جلسة مسائلة لواقع النساء في القطاعات المهمشة" وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تنظم ورشة تدريبية حول مشروع "الترميز البريدي" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تشرع بحملة تشجير وتشتيل الحدائق المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل توقف هدم منشأة تُشكل مخاطر مهنية على العاملين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تصدر نشرة حول المرأة في برامج الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن مواعيد امتحان برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: حالتا وفاة و145 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:05

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 155 حالة، بعد إجراء 859 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 185279 إصابة، والحالات النشطة 2583 حالة، والمتعافين 181089 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1607 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 487417 شخصاً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟