وقفة تضامنية مساندة للأسرى في نابلس

نابلس – الرأي:

نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وشارك في الوقفة عشرات المواطنين، حيث أقيمت على دوار الشهداء في المدينة، بحضور ممثلين عن الهيئات الوطنية والرسمية والشعبية والفصائلية.

وقالت وهيبة صالح في كلمة الاتحاد واللجنة الوطنية إن الأسرى والأسيرات يتعرضون لحملة سحب إنجازاتهم والتضييق عليهم، مؤكدة دعم ومساندة الأسرى في جميع الخطاوت التي يقررونها في سبيل نيل حريتهم أو تحسين ظروفهم الاعتقالية.

من جهته، قال منسق القوى والفصائل في نابلس نصر أبو جيش إن الأسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام متحدين بإرادتهم سياسة المحتل والاعتقال الإداري المرفوض في كل القوانين الانسانية والدولية.