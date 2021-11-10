وكالة الرأي الفلسطينية في معرض الصناعات الوطنية .. فرصة تسويقية لمنتجات منافسة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تهنئ الأسرى الناجحين في امتحانات الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة القدس بالتشريعي تناقش جرائم الاحتلال بمدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش الخطة الحالية وتعد الخطة التنفيذية للعام القادم وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية في وزارة الصحة تصدر تقريرها لشهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وقفة تضامنية مساندة للأسرى في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 22 طناً من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في اجتماع لجمعية نقابة الاخصائيين الاجتماعيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 9800 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة
أخبار » أخبار الأسرى

وقفة تضامنية مساندة للأسرى في نابلس

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:21

نابلس – الرأي:

نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وشارك في الوقفة عشرات المواطنين، حيث أقيمت على دوار الشهداء في المدينة، بحضور ممثلين عن الهيئات الوطنية والرسمية والشعبية والفصائلية.

وقالت وهيبة صالح في كلمة الاتحاد واللجنة الوطنية إن الأسرى والأسيرات يتعرضون لحملة سحب إنجازاتهم والتضييق عليهم، مؤكدة دعم ومساندة الأسرى في جميع الخطاوت التي يقررونها في سبيل نيل حريتهم أو تحسين ظروفهم الاعتقالية.

من جهته، قال منسق القوى والفصائل في نابلس نصر أبو جيش إن الأسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام متحدين بإرادتهم سياسة المحتل والاعتقال الإداري المرفوض في كل القوانين الانسانية والدولية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟