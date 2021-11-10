4 وفيات و221 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة عن تسجيل 4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و319 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 15، الخليل 27، جنين 11، طولكرم 6، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 2، سلفيت 0، قطاع غزة 145".

وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في الخليل.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 23، الخليل 61، جنين 31، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 6، طوباس 9، نابلس 8، سلفيت 0، قطاع غزة 155".

ولفتت الوزارة إلى وجود 47 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 82 مريضا، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.