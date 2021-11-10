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مستوطنون يتجهزون للاستيلاء على أرضٍ جنوب الخليل

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدداً من المستوطنين نصبوا خيمة في منطقة "خلة الضبع" بمسافر يطا جنوب الخليل، تمهيداً للاستيلاء على أراضي المواطنين.

وقالت المصادر، إن مستوطنين نصبوا خيمة في المنطقة المذكورة، وذلك لاستغلال مساحات واسعة من الأراضي الرعوية لرعي أغنامهم.

وأوضحت، أن مستوطناً يربي المواشي يقوم بنصب عدد من الخيام في مناطق متفرقة من مسافر يطا، لا سيما المناطق المجاورة للبؤر الاستيطانية المنتشرة على تلال وجبال المسافر.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي لوضع اليد عليها بحجة رعي اغنامه والاستيلاء عليها، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال التي تتواجد في المنطقة لحمايتهم.

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