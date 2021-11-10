الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله ذاتياً في قلنسوة

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبرت قوات الاحتلال الفلسطيني عبد العزيز زبارقة من مدينة قلنسوة، على هدم منزله بشكل ذاتي، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية أن "زبارقة" اضطر لهدم المنزل تفاديا للغرامات المالية الباهظة، والتي هددت قوات الاحتلال بفرضها عليه، بذريعة البناء دون ترخيص.

وبينت تلك المصادر أن المنزل في طور البناء مكون من طابق أرضي، يقع في المنطقة السهلية في مدينة قلنسوة أو ما يعرف بـ"منطقة الكروم".

ولفتت إلى أن البيت بني على أرض بملكية خاصة لزبارقة، ولكن أمر الهدم الذي تسلمه زبارقة كان بذريعة البناء دون ترخيص خارج نطاق الخارطة الهيكلية.

وتتصاعد، في الآونة الأخيرة، وتيرة إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر هدم فورية تستهدف من خلالها منازل قيد الإنشاء في منطقة المثلث، الأمر الذي يضع أصحاب هذه المنازل بين فكي كماشة؛ دفع غرامات مالية باهظة أو الإقدام على هدم منازلهم بأنفسهم.