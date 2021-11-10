الاحتلال يحكم على أسير من رام الله بالسجن 21عاماً

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت عائلة الأسير إسلام حامد، من بلدة سلواد شرق رام الله، أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت عليه بالسجن لمدة 21 عاماً.

وقالت زوجته في حديث مع "شبكة قدس"، إن إسلام معتقل من قبل جيش الاحتلال منذ عام 2015، وقد اعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمدة 5 سنوات متواصلة.

ويتهم الاحتلال الأسير حامد بالمشاركة في عملية إطلاق نار، شرق رام الله، في عام 2010، وأسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.

وقالت زوجته: "رسالتنا اليوم هي أن الفرج أقرب مما يتصور الاحتلال، ومن الحكم الذي أصدروه عليه، والفرج بيد الله".

يذكر أن "حامد" أب لثلاثة أطفال رزق بهم عن طريق "النطف المهربة"، من داخل سجون الاحتلال، وحرم من أن يكون بجانب زوجته أو عائلته في تلك اللحظات.