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الطقس: انخفاض ملموس على درجات اليوم

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:16

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئيا خريفياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 وفي الليل، يكون الجو بارداً نسبياً الى بارد، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً خريفياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائما وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً إلى غائم جزئي وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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